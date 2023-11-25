Вы не поверите, но это ЗИЛ! Зачем он был нужен? (видео)

Большинству Завод имени Лихачева известен по ЗИЛ-130, и мало кто уже помнит, что вообще-то предприятие (а точнее, входившее в его состав легендарное СКБ ЗИЛ) разрабатывало и производило уникальные машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии