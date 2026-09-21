Туристы всё чаще открывают для себя другой Китай

Российские туристы стали чаще выбирать нестандартные маршруты по Китаю. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на представителей туриндустрии, растёт спрос на индивидуальные программы и поездки за пределы привычных Пекина, Шанхая и Хайнаня.