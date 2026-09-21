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Туристы всё чаще открывают для себя другой Китай

Российские туристы стали чаще выбирать нестандартные маршруты по Китаю. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на представителей туриндустрии, растёт спрос на индивидуальные программы и поездки за пределы привычных Пекина, Шанхая и Хайнаня.

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