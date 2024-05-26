Производство дронов: БПЛА для аграриев с инновационным функционалом

IT-холдинг Т1 (Москва) запустил на своей площадке производство БПЛА для сельского хозяйства. Агродрон «Рубин А50» предназначен для внесения средств защиты растений с помощью ультрамалообъемного опрыскивателяRawpixel читайте на monocle.
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