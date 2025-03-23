Медвежий угол
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Медвежий угол

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Терпение России почти кончилось... ©

Терпение России почти кончилось... ©

«Никаких больше жестов доброй воли»: Взрыв «Суджи» развязал России руки Алексей Анпилогов: Сейчас мы сдерживаемся, но если удары пойдут по АЭС, ответ должен быть симметричным Пользуясь тем, что небольшие участки российского приграничья в Курской области все еще контролируются украинскими боевиками, в ночь на 21 марта ВСУ цинично уничтожили в огне газоизмерительную станцию «Суджа».

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
У народа России терпение на исходе...
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3 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Сколько людей погибло и ещё погибнет, пока наше безволевое и безголовое руководство наконец-то примет решение пресечь на корню и уничтожить нацизм и террористов обезумевшей Усраины.
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Сергей Дмитриев
Эн, да... ситаПация беспросветная. Ступор по всем азимутам.
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