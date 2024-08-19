Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал TCH. По данным официального ресурса для оповещения населения, предупреждение об угрозе с воздуха уже отменено в Киеве спустя 15 минут.

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