В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал TCH. По данным официального ресурса для оповещения населения, предупреждение об угрозе с воздуха уже отменено в Киеве спустя 15 минут.
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