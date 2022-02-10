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Названы пять составляющих идеального романтического ужина в День святого Валентина

Названы пять составляющих идеального романтического ужина в День святого Валентина

День святого Валентина — самый романтичный праздник года. Влюбленные готовятся к нему по-особенному. Идей для запоминающегося события предостаточно: можно пойти на каток, устроить сюрприз на концерте любимого исполнителя или посидеть в ресторане.

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