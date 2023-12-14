Антисанкционные меры поддержки бизнеса хотят продлить

На 2024 год предложили продлить меры, действующие до 31 декабря 2023 года, направленные на снижение негативных последствий для российской экономики от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
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