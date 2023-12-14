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Парламентская газета

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Антисанкционные меры поддержки бизнеса хотят продлить

Антисанкционные меры поддержки бизнеса хотят продлить

На 2024 год предложили продлить меры, действующие до 31 декабря 2023 года, направленные на снижение негативных последствий для российской экономики от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

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