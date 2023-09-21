«ПСЖ» заработает больше всех на групповом этапе ЛЧ, «Бавария», «Ман Сити», «Барса» и «Реал» – в топ-5

Как пишет The Telegraph со ссылкой на независимые прогнозы распределения доходов в этом сезоне, «ПСЖ», скорее всего, заработает 65 млн фунтов стерлингов (без учета призовых) по итогам группового этапа, что на 6,93 млн больше, чем у занимающей второе место «Баварии» (57,6 млн фунтов).