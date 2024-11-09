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Министр ВВС США считает, что новейшие самолёты-заправщики могут оказаться не по карману Пентагону

Министр ВВС США считает, что новейшие самолёты-заправщики могут оказаться не по карману Пентагону

Соединенные Штаты, в первую очередь Министерство обороны, пытаются решить сразу несколько довольно сложных и ресурсоемких в денежном выражении проблем, связанных с усилением своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в стратегическом противостоянии Китаю и «защите» Тайваня.

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