Министр ВВС США считает, что новейшие самолёты-заправщики могут оказаться не по карману Пентагону

Соединенные Штаты, в первую очередь Министерство обороны, пытаются решить сразу несколько довольно сложных и ресурсоемких в денежном выражении проблем, связанных с усилением своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в стратегическом противостоянии Китаю и «защите» Тайваня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии