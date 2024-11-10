В Валенсии обнаружили тела двух бизнесменов, пропавших во время наводнения

В Валенсии обнаружили безжизненные тела генерального директора марки спортивной одежды «Луанви» Висенте Таранкона и владелец «Bosque Verde» и «Deliplus» Мигеля Бордеоса, пропавших без вести после наводнения, 10 ноября сообщает В момент начала наводнения они находились на рабочем обеде вместе с другими бизнесменами.
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