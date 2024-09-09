Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Министр финансов США Йеллен заверила американцев в стабильности экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен в субботу попыталась успокоить общественность, заявив, что экономика страны остается сильной, несмотря на серию слабых отчетов по занятости, которые встревожили инвесторов и оказали давление на фондовый рынок.

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