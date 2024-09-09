Министр финансов США Йеллен заверила американцев в стабильности экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен в субботу попыталась успокоить общественность, заявив, что экономика страны остается сильной, несмотря на серию слабых отчетов по занятости, которые встревожили инвесторов и оказали давление на фондовый рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)