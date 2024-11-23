Врач-инфекционист рассказал, когда при простуде можно пить антибиотики

Врач-инфекционист рассказал, когда при простуде можно пить антибиотикиПри обычном ОРВИ антибиотики больному не назначают, однако есть случаи, когда приём антибактериальных препаратов оправдан, рассказал врач-инфекционист Антон Эльстер.
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