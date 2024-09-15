Times: Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

Пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять британские ракеты для ударов вглубь России.
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