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Times: Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

Times: Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

Пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять британские ракеты для ударов вглубь России.

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