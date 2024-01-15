На Сахалине из-за циклона частично нарушилось автосообщение

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области поделились информацией о том, что в регионе было частично ограничено движение транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.
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