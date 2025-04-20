Как распознать фейк в видеосвязи: эксперты предупреждают о новой волне цифровых угроз Ирина ВальковаВ эпоху удалённой работы, онлайн-конференций и цифрового банкинга человечество сталкивается с новой угрозой — подделкой личности через технологии deepfake.