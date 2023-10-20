Очевидцев ДТП на улице Минской ищут в Бобруйске.

Как сообщили в УВД облисполкома, 28 сентября около 14.00 50-летняя водитель Honda, въехав в здание автомойки, расположенной по улице Минской в Бобруйске, не справилась с управлением и совершила наезд на 24-летнего местного жителя, находящегося внутри здания перед автомобилем.
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