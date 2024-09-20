Частные инвесторы просят ЦБ устранить налоговый казус при сделках IPO, пишет «РБК Инвестиции».Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) опасается, что покупатели акций на трех IPO уже в январе могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям, отмечается в материале.