Уссурийцы 50+ задали жару соперникам на чемпионате Приморья по футболу

Жители Уссурийска старше 50 лет отличились на краевом чемпионате по футболу. На домашнем матче горожане солидного возраста смогли выиграть все матчи, став безоговорочными победителями турнира, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Приморья.