Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Это не показатель IQ . Это спекуляция на IQ.Только человек с ...
  • Иван Иваныч
    Какая душераздирающая история...слезы обильно катятся по щекам...но свербит мысль- а бабушка то жива? Может и она в д...«Вся моя жизнь ок...
  • Misha Glusch
    молток«Пап, а как?»: му...

Вкусно, как в детском саду: хрустящие рисовые биточки с малиновым джемом

Вкусно, как в детском саду: хрустящие рисовые биточки с малиновым джемом

Обычная рисовая каша превращается в изысканный десерт фото: Shutterstock/Fotodom.ruТакое блюдо, как «биточки», появилось в нашей кухне благодаря Франции, где круглые «медальоны» из мяса подавались еще в 18 веке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх