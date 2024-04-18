Вкусно, как в детском саду: хрустящие рисовые биточки с малиновым джемом

Обычная рисовая каша превращается в изысканный десерт фото: Shutterstock/Fotodom.ruТакое блюдо, как «биточки», появилось в нашей кухне благодаря Франции, где круглые «медальоны» из мяса подавались еще в 18 веке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии