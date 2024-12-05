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Осквернивший мемориал в Судже литовец Барткевичюс потерял всех спонсоров

Осквернивший мемориал в Судже литовец Барткевичюс потерял всех спонсоров

Литовский активист Валдас Барткевичюс, занесенный в список экстремистов и террористов в России за осквернение мемориала в Курской области, сообщил о потере поддержки ряда спонсоров, которые ранее финансировали его закупку транспорта для ВСУ.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Поймать бы этого осла, да лишить мужского достоинства. Пусть  ссыт сидя, как баба. Упырь вонючий...
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17 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Козлина этот Вальдис, бог правду видит, и всё регулирует, дождётся ответа.
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17 час.

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