Осквернивший мемориал в Судже литовец Барткевичюс потерял всех спонсоров

Литовский активист Валдас Барткевичюс, занесенный в список экстремистов и террористов в России за осквернение мемориала в Курской области, сообщил о потере поддержки ряда спонсоров, которые ранее финансировали его закупку транспорта для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии