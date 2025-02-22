Инновационные разработки уральских предприятий представят на ИННОПРОМ-2025

В 2025 году на 15-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 7 по 10 июля в ЕкатеринбургеВ 2025 году на 15-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 7 по 10 июля в Екатеринбурге, Свердловская область представит достижения в сфере автоматизации и цифровизации промышленного производства.
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