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Бизнес журнал. Урал

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Инновационные разработки уральских предприятий представят на ИННОПРОМ-2025

Инновационные разработки уральских предприятий представят на ИННОПРОМ-2025

В 2025 году на 15-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 7 по 10 июля в ЕкатеринбургеВ 2025 году на 15-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 7 по 10 июля в Екатеринбурге, Свердловская область представит достижения в сфере автоматизации и цифровизации промышленного производства.

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