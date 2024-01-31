Bloomberg: "Африканский корпус" с экс-бойцами "Вагнера" укрепит военное присутствие России в Африке

"Африканский корпус" Минобороны РФ намерен набрать новых рекрутов и бывших бойцов "Вагнера" к середине 2024 года для развёртывания по меньшей мере в пяти дружественных России странах - Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере.