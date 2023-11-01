Новомосковцам рассказали об особенностях капремонта домов на специальном счете

В Новомосковске Тульской области состоялся образовательный семинар, на котором местным жителям рассказали об особенностях капитального ремонта домов на специальном счете, передает пресс-служба городской администрации.
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