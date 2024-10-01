Развивается медленно – что тормозит распространение электротранспорта в России Евгения КомароваВ России наблюдается активное развитие инфраструктуры для электромобилей, что подтверждается планами компании «Газпром нефть» увеличить количество электрозарядных станций (ЭЗС) на своих АЗС до 140 к 2025 году.