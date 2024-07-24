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Царьград

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Судно с русскими рыбаками затонуло в Атлантике. Что известно о катастрофе?

Судно с русскими рыбаками затонуло в Атлантике. Что известно о катастрофе?

Корабль Argos Georgia с 27 членами экипажа на борту подал сигнал бедствия 22 июля.Рыболовецкое судно Argos Georgia, на борту которого находились, в том числе, граждане России, потерпело крушение в южной части Атлантического океана.

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