Избившего женщину экс-зампреда Заксобрания Кировской области освободили

Бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Кировской области Владислава Гукасова, обвинявшегося в избиении женщины на глазах у её трёхлетней дочери, отпустили на свободу.
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