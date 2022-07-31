Польский евродепутат Фотыга: Кремль использует газ как оружие

Евродепутат от Польши Анна Фотыга согласилась с высказыванием главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что «Россия использует газ как оружие», а также осудила Германию за «укрепление отношений» с РФ.
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