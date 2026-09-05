Президент Путин начал встречу со спецпосланниками США в Кремле

Президент России Владимир Путин начал рабочую встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве.
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Каждый раз умираю от смеха от должности Кушнера: зять презика сша! Доминирование США было экономическим, военным, еще черт знает каким. Но теперь всему миру надо держать ухо востро, если там президент болтает всякий вздор, если там есть такие должности.