360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Президент Путин начал встречу со спецпосланниками США в Кремле

Президент Путин начал встречу со спецпосланниками США в Кремле

Президент России Владимир Путин начал рабочую встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя С С
С Сизменено

Каждый раз умираю от смеха от должности Кушнера: зять презика сша! Доминирование США было экономическим, военным, еще черт знает каким. Но теперь всему миру надо держать ухо востро, если там президент болтает всякий вздор, если там есть такие должности.