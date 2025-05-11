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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрикус дю Плесси: «Белал, молодец! Шучу»

«Белал, молодец! Шучу», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси. Напомним, Джека Делла Маддалена победил Белала Мухаммада на UFC 315 и стал новым чемпионом в полусреднем весе.

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