Полумертвого экс-министра Тувы нашли в квартире вместе с трупом жены

Бывшего министра сельского хозяйства республики Тувы нашли с резанными ранами груди. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике Алла Нурсат, рядом с чиновников обнаружили мертвой его жену.
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