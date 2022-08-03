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Military Times: в Америке готовятся к удару сверхзвуковым оружием по крупным городам

Military Times: в Америке готовятся к удару сверхзвуковым оружием по крупным городам

В Филадельфии военные американской Нацгвардии провели учения, в ходе которых было отработано устранение последствий радиационного, химического и биологического поражения местности на тот случай, если по ней будет нанесен удар гиперзвуковым оружием.

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