Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

«Ваши слова полностью недостоверны»: «Нефтемаркет» пункт за пунктом опроверг заявления Осипова и Батомункуева про топливный кризис

«Ваши слова полностью недостоверны»: «Нефтемаркет» пункт за пунктом опроверг заявления Осипова и Батомункуева про топливный кризис

И.о. генерального директора ПАО «Нефтемаркет» Артём Дубынин опубликовал открытое письмо, адресованное губернатору Забайкалья Александру Осипову и первому зампреду правительства края Буянто Батомункуеву, с прямым и жёстким опровержением их заявлений в прямом эфире ГТРК «Чита» 6 сентября.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым