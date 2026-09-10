«Ваши слова полностью недостоверны»: «Нефтемаркет» пункт за пунктом опроверг заявления Осипова и Батомункуева про топливный кризис

И.о. генерального директора ПАО «Нефтемаркет» Артём Дубынин опубликовал открытое письмо, адресованное губернатору Забайкалья Александру Осипову и первому зампреду правительства края Буянто Батомункуеву, с прямым и жёстким опровержением их заявлений в прямом эфире ГТРК «Чита» 6 сентября.
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