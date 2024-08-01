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Психолог Афонина: не все браки требуют спасения

Психолог Афонина: не все браки требуют спасения

Чаще всего пары обращаются к психологу в момент острой фазы конфликта. Причинами конфликта на первой встрече называют постоянные ссоры на почве ревности, измены, непонимания партнера, жалобы, что исчезла близость и тепло.

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