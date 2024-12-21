«Для отца это стало настоящим потрясением»: Сына главного судьи Татарстана задержали по тяжелой статье

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Леонид Руси
Злобный дебил рвётся в блогеры... Хочет стать звездой ютюба... А потому, что никаких других достижений у него нет... А как как хочется быть вождём... и повести за собой толпу ещё больших дебилоидов...
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8 час.
Вениамин Мельников
как правило,дети думают и делают так ,как говорят дома.
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1 час.
ВМ
Вениамин Мельников
а мы все заигрываем?
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1 час.

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