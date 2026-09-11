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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Факела» нет побед в этом сезоне. 3.50 – прервут тренд в матче с «Балтикой»

«Факел» примет «Балтику» в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Воронежа ни разу не побеждал в сезоне-2026/27 – 8 поражений и 2 ничьи во всех турнирах.

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