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Несгибаемый товарищ Лучо. Луис Корвалан: "…Уж Пиночета я из принципа переживу!"

Несгибаемый товарищ Лучо. Луис Корвалан: "…Уж Пиночета я из принципа переживу!"

Ровно 110 лет назад, 14 сентября 1916 года, близ крупного южночилийского города Пуэрто-Монт в семье учителя и крестьянки родился мальчик, который потом 31 год (1958-1989) был генеральным секретарем компартии Чили .

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