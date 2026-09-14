Несгибаемый товарищ Лучо. Луис Корвалан: "…Уж Пиночета я из принципа переживу!"

Ровно 110 лет назад, 14 сентября 1916 года, близ крупного южночилийского города Пуэрто-Монт в семье учителя и крестьянки родился мальчик, который потом 31 год (1958-1989) был генеральным секретарем компартии Чили .
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