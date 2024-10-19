Жена Панкратова-Черного опровергла информацию о недавней операции актера Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Юлия Монахова, жена Александра Панкратова-Черного, обратилась к журналистам с просьбой не создавать паники, касающейся госпитализации артиста.
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