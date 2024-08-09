Эксперты рассказали, могут ли частые переводы на карту привлечь внимание банка и ФНС

Людям, которые собирают на подарки коллегам, бояться нечего Могут ли частые зачисления на карту привлечь внимание банка или налоговой? Как отмечает Business FM* Барнаул, человек может собирать на свою карту деньги на подарки коллегам, а может нелегально получать перечисления за продажу товаров или оказание платных услуг, укрываясь от налоговой.
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