Почему не стоит откладывать свои планы на потом

Накануне Нового года принято подводить итоги и строить планы. Так поступают и предприниматели малого бизнеса, и большие корпорации, где надо распределить ресурсы, бюджеты, составить прогноз заказов и продаж.
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