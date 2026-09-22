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МОСИНФОРМ

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«Фотобиеннале-2026» откроется в «Мультимедиа-арт-музее» 23 сентября

«Фотобиеннале-2026» откроется в «Мультимедиа-арт-музее» 23 сентября

Семь выставок войдут в программу XVI Международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале-2026». Фестиваль откроется 23 сентября в «Мультимедиа-арт-музее» (МАММ), который находится в ведении столичного Департамента культуры.

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