Суд отменил выдворение дагестанки, братья которой погибли в зоне СВО

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Советского районного суда Махачкалы о выдворении гражданки Азербайджана и этнической дагестанки, два брата которой погибли в зоне спецоперации, сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов.