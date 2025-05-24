Суд отменил выдворение дагестанки, братья которой погибли в зоне СВО

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Советского районного суда Махачкалы о выдворении гражданки Азербайджана и этнической дагестанки, два брата которой погибли в зоне спецоперации, сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов.
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