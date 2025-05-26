В Калининграде арестовали преступную группу, собиравшую персональные данные

Меру пресечения в виде содержания под стражей выбрал суд в отношении членов преступной группы, собиравшей персональные данные и способствовавшей мошенничеству, в результате которого потерпевшему причинен ущерб в размере более 65 млн руб.
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