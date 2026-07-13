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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ЛДПР предложила отменить 28 "абсурдных" штрафов в России

ЛДПР предложила отменить 28 "абсурдных" штрафов в России

Многие штрафы в России устарели с появлением цифровых платформ, считают авторы проекта Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили отменить штрафы за правонарушения, которые не представляют опасности для окружающих.

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