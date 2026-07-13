ЛДПР предложила отменить 28 "абсурдных" штрафов в России

Многие штрафы в России устарели с появлением цифровых платформ, считают авторы проекта Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили отменить штрафы за правонарушения, которые не представляют опасности для окружающих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии