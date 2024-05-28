Российские саперы нашли в Авдеевке схрон ВСУ с западным оружием

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения российской группировки войск "Центр" нашли в освобожденном городе Авдеевка в ДНР схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором хранилось переданное Западом оружие.
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