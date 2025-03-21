Нутрициолог Синиченко: натуральная халва полезна для сердечно-сосудистой системы

Халва – это одно из самых полезных сладких лакомств, так как имеет натуральный состав. Она богата витаминами и минералами, насыщает организм белком и укрепляет сердечно-сосудистую систему, рассказала нутрициолог Светлана Синиченко Общественной Службе Новостей.
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