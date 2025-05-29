Каннаваро о финале ЛЧ: «Интер» – фаворит. Надеюсь, привезет трофей в Италию – нам это нужно»

Матч пройдет 31 мая в Мюнхене. «Как итальянец надеюсь, что «Интер» привезет трофей домой. На мой взгляд, «Интер» – фаворит даже при том, что будет играть против команды, которая не только сильна в атаке, но и напоминает «Барселону» в оборонительном плане, поэтому будет сложнее.