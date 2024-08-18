Маск согласился с тем, что США может грозить голод из-за действий Харрис

Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что реализация программы по снижению продовольственной инфляции, предложенной кандидатом в президенты США Камалой Харрис, может привести к «массовому голоду».
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