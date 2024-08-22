Катя Лель спасла девушку от смерти на борту самолета: побелела и уже потеряла сознание

Пока некоторые с улыбкой читают новости о том, что Катя Лель решила записать хит на межгалактическом языке после многократных контактов с внеземными цивилизациями, исполнительница поистине творит чудеса здесь… в этой реальности.
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