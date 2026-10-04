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Регионы России

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Пресс-конференция тренера сборной Ирландии прервана из-за конфликта с израильскими журналистами

Пресс-конференция тренера сборной Ирландии прервана из-за конфликта с израильскими журналистами

Главный тренер сборной Ирландии по футболу Хеймир Хадльгримссон завершил пресс-конференцию досрочно после вопросов израильских журналистов о происшествии на борту самолёта FlyDubai, летевшего в Тель-Авив, а также об обвинениях игроков соперника в расизме.

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