Пресс-конференция тренера сборной Ирландии прервана из-за конфликта с израильскими журналистами

Главный тренер сборной Ирландии по футболу Хеймир Хадльгримссон завершил пресс-конференцию досрочно после вопросов израильских журналистов о происшествии на борту самолёта FlyDubai, летевшего в Тель-Авив, а также об обвинениях игроков соперника в расизме.
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