Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гулька
    А почему лишение свободы? Кормить его целых 7 лет за счет нашего бюджета? Не слишком много чести? Снять с него всю би...«Сдохните, русски...
  • Александр Рожков
    И я не сани. Я же написал, кто выбирал все это - тот и сани.«Сдохните, русски...
  • Варлам Устрялов
    ты - сани? А я- нет.«Сдохните, русски...

Вылез из дурки: внук последнего императора Австро-Венгрии призвал расчленить Россию

Вылез из дурки: внук последнего императора Австро-Венгрии призвал расчленить Россию

БлокнотРУ Внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и глава дома Габсбургов, 64-летний Карл фон Габсбург, выступил с резонансным заявлением, в котором назвал уничтожение России ключевой внешнеполитической целью современной Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Карл фон Габсбург на примере РФ пытается решить задачу, которую не смог решить Василий Иванович Чапаев при поступлении в Академию: &quot;Как разделить одночлен на многочлен.&quot;
Ответить
4 час.
ХА
Харченко Александр
Его нужно срочно утилизировать, дабы другим наука была
Ответить
3 час.
николай николай
Уничтожать англосаксов любыми способами
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх