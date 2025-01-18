БлокнотРУ Внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и глава дома Габсбургов, 64-летний Карл фон Габсбург, выступил с резонансным заявлением, в котором назвал уничтожение России ключевой внешнеполитической целью современной Европы.
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